الدين الأمريكي يتجاوز 32 تريليون دولار

أفادت إحصاءات وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت 17-6-2023، بأن حجم الدين الحكومي الأمريكي، تجاوز لأول مرة في التاريخ، حدود 32 تريليون دولار.

وقال مصدر في وزارة الخزانة: "إجمالي الدين العام المستحق، بلغ 32 تريليون و39 مليار و244 مليون دولار".

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن هذا الرقم، كان في السابق، عند مستوى 31.95 تريليون دولار.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أوائل يونيو الحالي، على قانون زيادة مؤقتة في سقف الدين الحكومي العام حتى 1 يناير 2025.

وشدد بايدن على أنه تم تفادي الأزمة والانهيار في الاقتصاد الأمريكي، لكن المخاطر كانت "أعلى من أي وقت مضى".

ويُشار إلى أنه حدث هذا قبل أيام قليلة من التخلف عن السداد المحتمل، والذي وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، كان يحتمل حدوثه في الخامس من يونيو.