فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 1444- 2023- فضل صيام 10 أيام ن ذي الحجة، لا يتوقف الحديث عن موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1444- 2023 حيث إنها فضلها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، إذ يحرص الملايين من المسلمين حول العالم على صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1444- 2023 م، لذلك فإن فريق العمل خصص هذه المقالة للحديث عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي من المتوقع أن تبدأ يوم الاثنين القادم 19 يونيو 2023، وفق المرصد الفلكي الدولي.

ما فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

ما فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023، ساعات قليلة تفصل المسلمين عن أول أيام شهر ذي الحجة 1444 هجرياً، وفي هذه المناسبة الإسلامية يبحث غالبية المسلمين في جميع بقاع الأرض عن موعد أول أيام شهر ذي الحجة، ومتى تبدأ تلك الأيام الفضيلة ومتى تنتهي أيضاً لأن هناك الكثير من ينتظرها ليصومها جميعها ابتغاء لمرضاة الله عز وجل، لنيل الأجر والثواب من هذه الأعمال الصالحة، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 1444- 2023- فضل صيام 10 أيام ن ذي الحجة.

موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023

موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023، من المتوقع أن يبدأ المسلمون صيام العشر الأوائل من ذي الحجة يوم الاثنين المقبل الموافق 19 يونيو 2023، وتستمر حتى الـ 27 من الشهر ذاته وفق ما تم نشره من قبل المراصد الفلكية المختلفة، لكن ما يثبت ذلك هو تحري هلال شهر ذي الحجة في مساء اليوم الأخير من شهر ذي القعدة من العام الجاري، إذ إن هذه الأيام مباركة ويحرص المسلمون كل الحرص على أداء الأعمال الصالحة فيها إضافة إلى الصيام المتواصل.

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فضل عشر ذي الحجة في القرآن، وأشار فضل صيام العشر من ذي الحجة أن صيامها نافلة وليس فرضًا مثل صيام شهر رمضان والأفضل لمن يريد صيام العشر من ذي الحجة أن يصوم من أول يوم في ذي الحجة إلى اليوم التاسع من ذي الحجة الذي يكون يوم وقفة عرفات ومن لم يصمها فلا إثم عليه، ويظهر فضل صيام العشر من ذي الحجة في القرآن من خلال فقد اسم الله- تعالى- بها في القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ* لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ).