أمريكية تعترف بقتل والدتها وإخفاء جثتها في حقيبة سفر..!

اعترفت امرأة أميركية، مؤخراً، بقتل والدتها خلال إجازة لهما في جزيرة بالي وإخفاء جثتها داخل حقيبة سفر.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد ارتكبت المرأة فعلتها طمعا بالوصول إلى صندوق ائتماني بقيمة 1.5 مليون دولار.

وبدورها، قالت محامية المتهمة هيدز ماك :"إن موكلتها اعترفت بفعلتها أملا بتجنب عقوبة السجن مدى الحياة".

وارتكبت هيدز جريمتها حيث غطت فم والدتها في غرفة فندق بينما كان صديقها تومي شايفر يضربها بوعاء مخصص لحفظ الفاكهة.

كما كشفت التحريات التي أجرتها الشرطة، أن هيدز وصديقها قتلوا الأم وأخفوا جثتها في حقيبة سفر وحاولوا نقلها بسيارة إندونيسية.

ومن جانبها، نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن عائلة الأم المجني عليها قولها: "إنهم مرتاحون للغاية بعد اعتراف الابنة بجريمتها".

وأضافت العائلة: "سنظل صوت "أختنا شيلا" طوال عملية إصدار الحكم لضمان تحقيق العدالة الحقيقية".

ويُشار إلى أنه عاشت هيدز مع والدتها في إحدى ضواحي شيكاغو، وقضت بعد الجريمة 7 سنوات من عقوبتها الإندونيسية البالغة 10 سنوات، ثم تم ترحيلها في عام 2021 وتم اعتقالها فور هبوط طائرتها في مطار أوهير الدولي في شيكاغو.