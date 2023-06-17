الكشف عن سبب تأجيل مؤتمر النقب… ومطالبات بتغيير الاسم !

أكدت مصادر مطلعة أنّ الرباط طلبت تأجيل اجتماع المنتدى الذي تشارك فيه إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة والمغرب كل من مصر والإمارات، والبحرين لغاية الشهر المقبل، بدعوى تزامن وقت انعقاده مع حلول عيد الأضحى.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يؤجل فيها هذا الاجتماع، حيث سبق وتم تأجيله ثلاث مرات سابقة، لأسباب مجهولة، فيما أشار بعض الأخبار إلى اشتراط عقده في مدينة الداخلة في الصحراء المغربية.

واقترح المغرب أن تشمل التسمية الجديدة لمنتدى النقب كلمة السلام، ليصبح “اتحاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسلام والتنمية”.

وكان من المقرر عقد الاجتماع في آذار/ مارس الماضي، لكن الأعضاء العرب أعربوا عن مخاوفهم بشأن الانخراط العلني مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة طلبت بناء على طلب الأعضاء العرب في المجموعة تغيير الاسم بحيث يتخذ بعدا أكثر شمولية بعيدا عن حصره في النقب.

وحسب موقع الشرق فقد تم اقتراح اسم “اتحاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الذي يحمل الاختصار AMENA باللغة الإنكليزية. واقترح المغرب أن تشمل التسمية الجديدة كلمة السلام، ليصبح “اتحاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسلام والتنمية”.

ويضم المنتدى الذي تأسس في آذار/ مارس 2022، كمنصة للتعاون متعدد الأطراف، مصر وإسرائيل والولايات المتحدة والمغرب والإمارات والبحرين. واختتمت في مطلع كانون الثاني/يناير اجتماعات منتدى النقب التي استمرت يومين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم “يريدون تطوير خطوات واضحة وملموسة وعملية من شأنها تعزيز التكامل في المنطقة” وسط الإشارة إلى الرغبة بانضمام الأردن والسلطة الفلسطينية بشكل خاص إلى المنتدى.