العثور على مركّب القنب في نبات مختلف عنه..!

اكتشف علماء الكانابيديول، وهو مركب موجود في القنب يعرف بـCBD في نبات برازيلي، ما يفتح طرقا جديدة لإنتاج هذه المادة الشائعة بشكل متزايد.

ووفقا لما قاله عالم الأحياء الجزيئية رودريغو مورا نيتو من الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو لوكالة AFP، فقد وجدوا في ثمار وأزهار نبات يعرف باسم (تريما ميكرانتا بلوم)، وهي شجيرة تنمو في معظم أنحاء دولة أمريكا الجنوبية وغالبا ما تُعتبر حشيشا.

وقال نيتو: "إن التحليل الكيميائي وجد أن "تريما" تحتوي على CBDولكن ليسTHC، ما يزيد من احتمال وجود مصدر جديد وفير للأول - مصدر لن يواجه العقبات القانونية والتنظيمية للقنب، الذي لا يزال محظورا في العديد من الأماكن، بما في ذلك البرازيل.

وأضاف: "إنه بديل قانوني لاستخدام الحشيش. هذا نبات ينمو في جميع أنحاء البرازيل. سيكون مصدرا أبسط وأرخص للكانابيديول".

وتابع: "إن العلماء عثروا سابقا على CBD في مصنع ذي صلة في تايلاند."

وقال نيتو: "إنه يخطط الآن لتوسيع نطاق دراسته لتحديد أفضل الطرق لاستخراج CBD من "تريما" وتحليل فعاليته في المرضى الذين يعانون من حالات تعالج حاليا بالقنب الطبي.

ويُشار إلى أنه فاز فريقه مؤخرا بمنحة قيمتها 104 ألف دولار أمريكي من الحكومة البرازيلية لتمويل البحث، الذي يقدر أنه سيستغرق خمس سنوات على الأقل لإكماله.

وكانت قدرت دراسة أجرتها شركة Vantage Market Research لتحليل السوق العام الماضي، السوق العالمي لـCBD بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي، وتوقعت أن تنمو إلى أكثر من 47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مدفوعا بشكل أساسي بالصحة والعافية.