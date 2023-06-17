بالصور : العمل على قدم وساق في مرافق "الأونروا" في الضفة بعد 4 أشهر من الإضراب

استأنفت مرافق وكالة الغوث "الأونروا" العمل على قدم وساق ، في تقديم خدماتها للاجئين في مخيمات الضفة، بعد أربعة أشهر من التعطيل بسبب نزاع عمل مع اتحاد موظفي الوكالة في الضفة، والإضراب عن العمل.











وقال المفوّض العام لـ "الأونروا" فيليب لازاريني: "ترحب الأونروا باستئناف تقديم الخدمات لمجتمعات اللاجئين في أرجاء الضفة. لقد تأثر لاجئو فلسطين بشدة جراء الإضراب الذي بدأ في 4 آذار".

وأضاف: "اعتباراً من صباح أمس، شرعت فرق الأونروا في أرجاء الضفة بتجهيز كافة مرافق الوكالة ومنشآتها للعودة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن الأسبوع القادم، مع إعطاء الأولوية للخدمات التعليمية والصحية، وتشمل الجهود تنظيف النفايات الصلبة والتخلص منها، وصيانة مباني الوكالة لاستقبال الموظفين واللاجئين، ووضع تدابير أمنية والتخزين المسبق للإمدادات، بما في ذلك الأدوية ومواد الصرف الصحي، وحالما تكتمل الاستعدادات، ستكون مرافق الأونروا مفتوحة للخدمات، وبعضها اليوم".

وتابع: "تتمثل أولويتنا القصوى الآن في إعادة فتح 90 مدرسة تابعة للوكالة حتى يتمكن أكثر من 40 ألف طفل، كانوا على وشك خسارة عام دراسي كامل ومعرضين لخطر التسرب، من تعويض خسائر التعليم والانتقال إلى الصفوف اللاحقة".

واختتم لازاريني بالقول: "أود أن أشيد بجميع أولئك الذين ساعدونا ودعمونا للتوصل إلى حل للوضع.