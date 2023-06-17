الأسير حمزة أبو صواوين يدخل عامه الـ11 في سجون الاحتلال

دخل الأسير، حمزة ابو صواوين، اليوم السبت 17-6-2023، عامه الـ11 على التوالي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة : "إن الأسير حمزة سلامة أبو صواوين (30 عاما) يدخل عامه 11 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

والأسير حمزة سلامة سليمان أبو صواوين، من سكان منطقة وادي السلقا وسط قطاع غزة ومعتقل منذ 16/6/2013، وصدر بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 13 عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال.

ويُشار إلى أنه بتاريخ 23/2/2015 قام الأسير "أبو صواوين" بطعن أحد ضباط سجن "ريمون"، ردا على ممارساتهم القمعية، فصدر بحقه حكما إضافياً بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 25 ألف شيكل ليصبح حكمه الفعلي 18 عاماً.