مدير عام الامتحانات يتوقع موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة

قال قيس نبهان مدير عام امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت 17/6/2023 : إنه من المبكر الحديث عن موعد نتائج الثانوية العامة ، وخاصة أن الامتحانات تنتهي يوم 26 حزيران حيث ندخل بعدها مباشرة بعطلة عيد الأضحى أربعة أيام ، ليتم استكمال التصحيح والفرز وإدخال العلامات ، مشيراً إلى أنه بعد منتصف شهر تموز تكون الأمور جاهزة .

وقال نبهان خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم" إن لجان التصحيح تبدأ في اليوم الثاني لانتهاء الامتحان بالتصحيح ، حيث إن سير الامتحانات مع التصحيح يسيران بخطين متماثلين، والأمور تسير على ما يرام.

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اليوم بالنصف الثاني من مدة الاختبارات ، مشيراً إلى أن العديد من المشاكل التي واجهت الطلبة وخاصة في المحافظات الشمالية متعلقة بالاحتلال وتم حلها والتمكن من الوصول إلى كافة الطلبة .

يُشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي بدأت" في فلسطين في 7-6-2023، حيث تقدم 87,817 ألف طالب وطالبة من جميع محافظات الوطن لامتحانات الثانوية العامة من بينهم نحو 38.880 في قطاع غزة.