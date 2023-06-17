الذكرى الأولى لاستشهاد المجاهدين براء لحلوح وليث أبو سرور ويوسف صلاح

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

الشهيد المجاهد: براء لحلوح

بتاريخ 28 فبراير من عام 2002م كان مخيم جنين على موعد مع فارسه براء كمال لحلوح لعائلة مجاهدة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقومة، وقد تلقى تعليمه حتى الثانوية العامة، ثم انتقل إلى سوق العمل للمساعدة في إعالة عائلته.

برز دوره في مواجهة قوات الاحتلال والتصدي لاقتحاماته، حتى برزت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس عام 2021م، والتي أسسها القائد جميل العموري، حيث آثر الانضمام إليها والقتال تحت رايتها، مؤمناً بخيار حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

شارك مع إخوانه في إطلاق النار صوب حواجز الاحتلال، ومواجهة الاقتحامات المتكررة التي كانت تتعرض لها مدينة جنين ومخيمها، والدفاع عن أبناء شعبنا، حيث أصيب برصاص قوات الاحتلال، لكنَّ ذلك لم يثنه عن مواصلة طريقه حتى الشهادة.

الشهيد المجاهد: ليث أبو سرور

كانت مدينة جنين بتاريخ 23 إبريل من عام 1996م على موعد مع فارسها ليث صلاح أبو سرور لعائلة كريمة من عوائل شعبنا، وتلقى تعليمه في مدارس المدينة حتى المرحلة الثانوية وبعدها انتقل للعمل الحر، وقد تزوج ورزقه الله بثلاثة من الأبناء.

انتمى فارسنا ليث إلى صفوف سرايا القدس وأصبح أحد مجاهدي كتيبة جنين حيث تعرف إلى الشهداء براء لحلوح ويوسف أبو صلاح، وشارك معهم في عمليات إطلاق النار واستهداف حاجزي الجلمة ودوتان المحيطة بجنين وكذلك المشاركة في التصدي للاقتحامات المتكررة.

الشهيد المجاهد: يوسف صلاح

أبصر فارسنا يوسف ناصر صلاح، النور بتاريخ 3 يناير عام 2000م، في البلدة القديمة بمحافظة جنين، لعائلة مجاهدة من عوائل الشهداء، فشقيقه الشهيد سعد ارتقى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم جنين عام 2017م.

كان لاستشهاد شقيقه الأثر الكبير في مواصلة الطريق التي بدأها شقيقه، حيث شارك في المواجهات مع قوات الاحتلال، وتعرض للاعتقال لدى الاحتلال، وبعد الإفراج عنه لم يثنه ذلك عن مواصلة الطريق التي بدأها وتمسك وآمن بها.

مع انطلاق العمل الجهادي لكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس والتي بدأت عملياتها الجهادية عام 2021م، بقيادة الشهيد المؤسس جميل العموري، وجد فارسنا يوسف ضالته وتعرف خلال مشواره الجهادي إلى الشهداء براء لحلوح وليث أبو سرور، ونفذوا العديد من العمليات البطولية.

شهداء على طريق القدس

بتاريخ 17 يونيو عام 2022م، كان الفرسان الثلاثة براء لحلوح وليث أبو سرور ويوسف صلاح على موعد مع الارتقاء، ففي ساعات الفجر الأولى تسللت قوات الاحتلال الخاصة بعشرات الآليات العسكرية، حيث خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، وعقب انسحابهم واجهتهم قوة خاصة لتباغتهم برصاص حقدها بشكل مباشر صوب أجسادهم الطاهرة ليرتقوا شهداء بعد رحلة مشرفة.

وقد زفت سرايا القدس – كتيبة جنين فرسانها الثلاثة الذين ارتقوا خلال تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال مؤكدة أن ارتقاء أبناءها لن يفت من عضدها وستبقي جذوة الصراع مشتعلة مع العدو.