صفقة محتملة لتبادل السجناء مع إيران تضع بايدن في أزمة

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، قريباً، أزمة سياسة داخلية مشحونة إذا قرر الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال لإيران لتأمين إطلاق سراح الأمريكيين المسجونين من قبل النظام.

الصيغة المحتملة للصفقة ستشمل إطلاق سراح السجناء في كل دولة وتحرير ما يصل إلى 7 مليارات دولار من بنوك كوريا الجنوبية

وقال مسؤولان غربيان وثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات إن الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات بشأن تبادل محتمل للأسرى، وأظهرت المحادثات غير المباشرة بوادر تقدم، وفقاً لشبكة “”إن بي سي نيوز”.

وكشفت المصادر أن الصيغة المحتملة للصفقة ستشمل إطلاق سراح السجناء في كل دولة وتحرير ما يصل إلى 7 مليارات دولار المحظورة حاليًا بسبب العقوبات الأمريكية من بنوك كوريا الجنوبية.

وكشفت الحكومتان، أيضًا، عن اتفاقية غير رسمية محتملة تهدف إلى تجنب أزمة بشأن برنامج إيران النووي المتسارع، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان كل جانب على استعداد لتقديم التنازلات اللازمة ، بما في ذلك ما إذا كانت واشنطن مستعدة لتخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران.

وظهرت تقارير عن تفاهم غير رسمي محتمل بشأن القضايا النووية لأول مرة في الصحافة الإسرائيلية والإيرانية.

وسافر مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إلى سلطنة عُمان عدة مرات هذا العام لإجراء محادثات غير مباشرة، حيث كان المسؤولون العمانيون ينقلون الرسائل ذهابًا وإيابًا، وفقًا للعديد من المسؤولين الأمريكيين والغربيين، الذين لم يُصرح لهم بالتحدث علنًا بسبب الطبيعة الحساسة للعملية.

وأكد المسؤولون أن المباحثات تضمنت مواطنين أمريكيين مسجونين وبرنامج إيران النووي. وجرت مناقشات سابقة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك حيث توجد لإيران بعثة تابعة للأمم المتحدة.

وبحسب ما ورد، يمكن للمحادثات غير المباشرة حول تفاهم غير رسمي محتمل بشأن الأنشطة النووية الإيرانية أن تشمل التزامًا من طهران بالتعاون الكامل مع المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والامتناع عن تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60٪.

قد يواجه بايدن أزمة دولية إذا اختارت إيران إنتاج يورانيوم مخصب للاستخدام في صنع الأسلحة بنسبة 90٪ ، وهو الحد الذي قد يدفع إسرائيل إلى شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية

إذا استمرت المفاوضات بشأن تبادل الأسرى المحتمل أو القضايا النووية في إحراز تقدم، فسيتعين على بايدن أن يقرر ما إذا كان على استعداد لمواجهة انتقادات سياسية محلية لمنح إيران إمكانية الوصول إلى الأموال المحجوبة أو تخفيف العقوبات في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في الخريف المقبل.