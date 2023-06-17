وفاة مُسرب وثائق الحرب على فيتنام

توفي الأمريكي دانيال إلسبيرغ أمس الجمعة، والذي اشتهر بكشفه عام 1971 وثائق سرية حول التخطيط للحرب في فيتنام عرفت "بأوراق البنتاغون".

وتوفي إلسبيرغ عن 92 عاماً، جراء سرطان البنكرياس الذي شخصت إصابته به في 17 فبراير، حسبما قال أولاده وزوجته في بيان أشاروا فيه الى أنه "لم يُعاني وكان محاطاً بعائلته".

في مارس قال إلسبيرغ إنه مصاب بسرطان عضال وإنه لم تتبق له سوى "ثلاثة إلى ستة أشهر".

يذكر أن إلسبيرغ، الذي ولد في عام 1931، ساهم في تغيير نظرة الرأي العام الأمريكي حيال النزاع في فيتنام.

وكان إلسبيرغ محللا في وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة "راند كوربوريشن" المرتبطة بالبنتاغون، واشتهر في أوائل سبعينيات القرن المنصرم بعد تسريب 7000 وثيقة سرية عرفت باسم "أوراق البنتاغون" التي كشفت أن حكومات أمريكية عدة كذبت على الأمريكيين بشأن حرب فيتنام.