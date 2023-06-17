مقتل 7 جنود بانفجار جنوب شرق النيجر

لقي 7 جنود نيجيريين مصرعهم، أمس الجمعة، بعد انفجار عبوة ناسفة بعربتهم في منطقة "ديفا"، جنوب شرقي البلاد.

وقال الجيش النيجيري في بيان له: "وقع الانفجار قرابة منتصف الليل بتوقيت غرينتش، عندما اصطدمت عربة دورية عسكرية بـ"عبوة ناسفة" على بعد 400 متر من المركز العسكري في شيتيماري وانغو، وهي منطقة تقع على بعد 25 كيلومترا من مدينة ديفا".

وأضاف الجيش: " إضافة للجنود السبعة القتلى، أصيب جنديان آخران ونقلا إلى مستشفى ديفا".

ومن جانبه، قال مصدر أمني: "أن الهجمات كانت قد شهدت هدوءا نسبيا منذ بداية العام لكن الألغام ما زالت تحصد ضحايا".

جدير ذكره أن النيجر تستضيف منذ سنوات قواعد عسكرية أجنبية فرنسية وأمريكية خصوصا، كما توجد لألمانيا قاعدة لوجستية فيها.