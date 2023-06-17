قتلى في قصف استهدف المناطق السكنية في الخرطوم

قُتل، أمس الجمعة، أكثر من 10 مدنيين جراء القصف جوي وأرضي طال عددا من الأحياء السكنية في مناطق مختلفة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حدة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والذي دخل شهره الثالث على التوالي.

وبدورهم، قال شهود عيان من العاصمة الخرطوم: "إن 4 أشقاء قتلوا في حي القادسية بمنطقة شرق النيل بعد سقوط قذيفة على منزلهم".

وأضاف الشهود: "كما قتل أكثر من 8 أشخاص في أم درمان غربي الخرطوم ومنطقة اللاماب بجنوب "العاصمة بسبب القصف الجوي المكثف الذي استهدف عدداً من الأحياء.

وفي الأسابيع الأخيرة أضطر مئات الآلاف من السكان للفرار وترك بيوتهم وممتلكاتهم وسط أوضاع إنسانية معقدة في عدد من مدن السودان..

جدير ذكره أنه قبل أقل من أسبوعين قتل أكثر من 18 شخصا في حي مايو المكتظ بالسكان في جنوب الخرطوم وأصيب أكثر من 120 آخرين بعد سقوط عدة قذائف في الحي الشعبي الذي يقطنه أكثر من مليون شخص.

ويُشار إلى أنه منذ اندلاع القتال في الخامس عشر من أبريل، تشهد عدد من مناطق العاصمة هجمات جوية وأرضية متواصلة أدت إلى سقوط أكثر من ألف من المدنيين.