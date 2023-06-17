مستوطنون يشعلون النيران بأراضي المواطنين غرب بيت لحم

أشعل مستوطنون متطرفون الليلة الماضية، النيران في أراض للمواطنين الفلسطينيين بقرية حوسان غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية: إن مستوطنين أشعلوا النيران في أراضي منطقة قديس الواقعة وسط مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين، ما أدى إلى احتراق العشرات من أشجار الزيتون، إضافة إلى إصابة شابين بالاختناق أثناء محاولتهم إخماد الحريق نقلا إلى المستشفى.

وذكرت المصادر، أن المستوطنين حاولوا منع المواطنين مع إخماد الحريق، بالاعتداء عليهم.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق المواطنين وأملاكهم في حوسان، من خلال تجريف الأرض واقتلاع الأشجار.