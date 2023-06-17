طالع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بتعاملات اليوم السبت 17-9-2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 17-6-2023 شهد سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية حالة من الاستقرار، بالسوق السوداء السبت 17 يونيو/حزيران 2023، لتكمل الليرة 90 يوما دون اضطراب.

وعمليا تدخل الليرة اللبنانية الشهر الثالث متماسكة في مواجهة الدولار الأمريكي مع استمرار تدخل مصرف لبنان المركزي في السوق للحفاظ على استقرار الأسعار.

ويترقب اللبنانيون بحذر تحركات سعر الصرف الأيام المقبل ، خاصة في ظل ما يطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية جراء انتخاب رئيس جمهورية.

وكالعادة، تزداد عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك جوجل عن اسعار العملات في لبنان، وخصوصاً سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية، ويحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" على اطلاعكم على اسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بشكل يومي، وفي هذه المقالة نرصد لكم اسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء في لبنان.

سعر الدولار على منصة صيرفة

وحافظ سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط تعاملات قوية بقيمة 183 مليون دولار ، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء إلى مستوي 93.000 ألف ليرة للشراء و 93.300 ألف ليرة للبيع

سعر الدولار الرسمي

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.