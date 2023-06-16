سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 17 يونيو 2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 17-6-2023 شهد سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية حالة هدوء، وسط مشاركات في محافل دولية للبحث عن صفقات.

في المقابل هوت الليرة السورية أمام اليورو خلال تعاملات اليوم بشكل ملحوظ، بينما حافظت على تماسكها في مواجهة الدولار الأمريكي خلال الجلسات الماضية .

وكالعادة، تزداد عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك جوجل عن اسعار العملات في سورية، وخصوصاً سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية، ويحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" على اطلاعكم على اسعار صرف الدولار في سوريا بشكل يومي، وفي هذه المقالة نرصد لكم اسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء في سوريا.

سعر الدولار مقابل الليرة في البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين سجل الدولار رسميا 8200 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء عند مستويات 8900 ليرة للشراء و 9000 ليرة للبيع

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 890 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9721 ليرة للشراء و 9835 ليرة للبيع مقابل 9617 ليرة للشراء و 9730 ليرة للبيع أمس

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 374 ليرة للشراء 380 ليرة للبيع.