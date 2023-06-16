كم سعر غرام الذهب النهاردة السبت 17 يونيو 2023 في مصر، يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب في مصر بتعاملات صباح اليوم السبت، وخصوصاً التجار أصحاب محلات الصاغة والشباب المقبلين على الزواج، او من يرغبون باقتناء الذهب، ولذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري كما جاءت في تعاملات اليوم.

كم سعر الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً بتعاملات صباح اليوم السبت 17 يونيو 2023، بالتزامن مع تذبذب سعر المعدن الأصفر.

ونزل سعر الذهب اليوم عالميا لأدنى مستوى في 3 أشهر، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم متجهة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف فيما يقيّم المتعاملون البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التشديد النقدي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0450 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1967.30 دولار.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا وسط الضبابية الاقتصادية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى مستوى 2589 جنيها للشراء و2611 جنيه للبيع مقابل 2577 جنيه للشراء و2600 جنيها للبيع، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وشهد الذهب مساء أمس حالة من التذبذب في البورصات العالمية عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 14 اجتماعًا سابقًا صعدت فيها الفائدة الأمريكية إلي 5.25%.

وسجل سعر الذهب في البورصة الأمريكية قبل قليل نحو 1950 دولارًا للأوقية بمعدل ارتفاع بلغ 0.4% وفقًا لرويترز.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجلت سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر مستوى 2265 جنيها للشراء 2285 جنيها للبيع مقابل 2255 جنيها للشراء و2285 جنيها للبيع أمس.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر مستوى 80.505 ألف جنيه للشراء 81.512 ألف جنيه للبيع

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب 18.12 ألف جنيه للبيع و 18.28 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب من بي تي سي

وتراجع سعر الجنيه الذهب من بي تي سي إلى 19820 جنيها.

سعر سبيكة ذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي BTC نحو 56.370 ألف جنيه.