قيادي بحركة فتح: مقاتلو جنين التقطوا رسالة القائد زياد النخالة بالتحول من وسيلة الدفاع للهجوم

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح د. جمال حويل، أن مقاتلي جنين التقطوا رسالة القائد زياد النخالة، بأن عليهم التحول من وسيلة الدفاع للهجوم، والابتعاد عن وسائل التكنولوجية المختلفة.

وأوضح حويل في حديث له عبر قناة فلسطين اليوم الفضائية مساء اليوم الجمعة، أن تهديدات الاحتلال بتنفيذ عملية عسكرية في جنين ليست جديدة، جنين عاصمة المقاومة، ومنارة الحق والحرية، ولا تتأثر بالتهديدات.

ولفت إلى أن المقاومين لا يتمنون لقاء العدو، ولكن إذا ما فرضت عليهم المواجهة سيلقنونه درسا قاسيا، كما شاهدنا تاريخياً منذ معارك الشهيد عز الدين القسام ومعركة 2022، التي أثبتت أن الغازي يدفع الثمن غالياً عندما يقترب من جنين.

وأضاف: "المقاومون الذين نفذوا عملية حرميش ودوتان أطلقوا ببساطة نحو سيارة مستوطن وانسحبوا من المكان، كما أطلقوا النار نحو آلية عسكرية للاحتلال، وحرقوا السيارة بمنتهى الهدوء، وهذا يدل على أن هناك انتقالاً نوعياً في عمل المقاومة، الانتقال إلى الهجوم، والتخطيط والثقة بالنفس في مواجهة هذا العدو، بأن لديهم القدرة على الانتصار عليه رغم ما يمتلكه من إمكانيات عسكرية وتكنولوجية وسيبرانية، ووجود العملاء على الأرض".

ولفت حويل إلى أن بلدة يعبد تتصدر المشهد الآن، وتتعرض لهجمة، فهي محاصرة منذ أكثر من ثلاثة أيام، وهناك اعتقالات وإغلاق للطرق بالسواتر الترابية، في ظل تهديدات الاحتلال باقتحام مخيم جنين الذي يعتبر الحاضنة، والحضن الدافئ لكل المقاومين من أبناء المدينة والمخيم، ومن أبناء كتيبة جنين التي رسمت صورة رائعة وناصعة عن تضحيات الشعب الفلسطيني، بوحدة الميدان مع أبناء الفصائل الأخرى.

وبين أن كتيبة جنين تتصدر المشهد الآن كما تصدر عرين الأسود في نابلس، مؤكداً أن كتيبة جنين تنتشر في كل مكان، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة صعبة، ونتوقع من الاحتلال أي شيء.