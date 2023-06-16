بالصور وزارة الأوقاف تؤكد اكتمال وصول حجاج قطاع غزة للمملكة العربية السعودية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:12 م
16 يونيو 2023
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أكدت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اكتمال وصول كافة حجاج قطاع غزة بسلام الى أماكن إقامتهم بالمملكة العربية السعودية, والبالغ عددهم نحو (2900) حاج وحاجة, وتسكينهم في الفنادق الأربعة المخصصة لهم, لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأوضح رئيس لجنة التسكين بالبعثة أ. رمضان صالح أن لجنة التسكين انتهت اليوم من عملية تسكين الحجاج بالفنادق فور وصولهم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الى مكة المكرمة, منوهًا الى أن هذا اليوم شهد انتهاء سفر حجاج قطاع غزة.

ونوه بأنه تم تسكين الحجاج في فندق يوسف الكريم والذي يتسع لنحو ( 1700 ) حاج وفندق القصر العربي والذي يضم نحو (950) وفندق درة السعادة والذي يقطن فيه ( 165 ) وفندق نجمة العتيبية ويضم (180) حاج

وبين صالح أن آلية تفويج الحجاج من المطار وتسكينهم في الفنادق المخصصة منوهًا الى أن إدارة البعثة ما زالت تواصل الليل بالنهار من أجل توفير سبل الراحة للحجاج وتلبية كافة احتياجاتهم, معبراً عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم في توفير سبل الراحة للحجاج.

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