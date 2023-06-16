"اتحاد الإذاعات" يهنئ قناة الأقصى بفوزها بجائزة عن تقريرها "حرق بلدة حوارة"

تقدم اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية بالتهنئة لقناة الأقصى الفضائية، على فوزها بالمركز الأول في فئة الأخبار ضمن مهرجان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية بتونس، عن تقريرها التلفزيوني "حرق بلدة حوارة".

وأكد اتحاد الاذاعات في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا الفوز انتصار للرواية الفلسطينية، وتأكيد على الدور المهم والحيوي الذي يلعبه الاعلام الفلسطيني في إيصال مظلومية الشعب الفلسطيني للعالم، كما أنه يكشف جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وبارك الاتحاد، لفضائية الأقصى بهذا الفوز المستحق، مشيدًا بدورها الوطني والاعلامي والمقاوم في خدمة القضية الفلسطينية وقضايا أمتنا العادلة، رغم الحصار والعدوان المستمر الذي تتعرض له المؤسسات الاعلامية الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

