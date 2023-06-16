تظاهرة غرب رام الله رفضا لاستيلاء الاحتلال على الأراضي لصالح الاستيطان

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد حددت يوم الأحد الماضي الحادي عشر من حزيران، موعدا نهائيا لتهجير العائلة من بيتها لصالح المستوطنين، حيث تخشى العائلة أن تداهم قوات الاحتلال البيت في أي لحظة وتهجيرهم منه.

يذكر أنه تم رفع قضية ضد عائلة صب لبن في محاولة لتهجيرها قسريا من بيتها عام 1978، ودخلت العائلة في دوامة المحاكم والقضايا مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وخاضت سبع معارك قضائية ومنها عام 2000 حيث كسبت العائلة القضية وبقيت في بيتها.

وفي عام 2010، حوّلت سلطات الاحتلال العقار لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي بدأت برفع القضايا ضد العائلة في محاولة لتهجيرهم قسريا. وفي عام 2016، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يقضي بمنع تواجد الأبناء والأحفاد في البيت بهدف منعهم من المطالب بحق الحماية كجيل ثالث، مع بقاء الزوجين مصطفى ونورا فيه.