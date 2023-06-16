قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير القائد محمود العارضة

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، منزل الأسير القائد محمود العارضة قائد عملية انتزاع الحرية في نفق سجن جلبوع، في بلدة عرابة جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير العارضة بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر من عام 1996. وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسَّجن المؤبَّد، بالإضافة إلى 15 عاماً، بتهمة المشاركة في عمليات المقاومة، بينما لم يكن هذا الاعتقال الأول، بحيث اعتُقل في عام 1992، وأمضى 41 شهراً في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى محاكمته الأخيرة، بحيث أصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن 5 أعوام إضافية للأسير محمود ورفاقه الأسرى، الذين انتزعوا حريتهم، ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.