السيد الحوثي يشيد بدور حركة الجهاد الإسلامي في معركة "ثأر الأحرار"

التقى قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في اليمن أحمد بركة.

وأكد السيد الحوثي خلال اللقاء، اليوم الجمعة، على موقف اليمن الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو "الإسرائيلي".

وأشاد بالدور البطولي والجهادي لحركة الجهاد الإسلامي وحركات المقاومة الفلسطينية إبان معركة ثأر الأحرار الأخيرة وعلى امتداد الصراع مع العدو.

كما أكد السيد الحوثي، على استعداد الشعب اليمني الدائم لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الفلسطينية.

إلى ذلك، عبّر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في اليمن أحمد بركة عن شكره للشعب اليمني لتبنيه القضية الفلسطينية، مثمنًا دور قائد الثورة في اليمن على مواقفه الشجاعة تجاه فلسطين.