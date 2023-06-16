الإمارات تتخذ قرارًا بشأن تأشيرة الدخول للمواطنين اللبنانيين..!

قررت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، رفع حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين اللبنانيين، بعد تعليق مؤقت عزاه مسؤول إماراتي لمخاوف أمنية.

وقال وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بوحبيب إن "سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن أبلغه مساء أمس الخميس بإعادة العمل بالتأشيرات للبنانيين ابتداء من اليوم الجمعة".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن مسؤول إماراتي، أن سلطات البلاد سترفع خلال الأيام المقبلة حظرا مؤقتا على منح تأشيرات دخول للمواطنين اللبنانيين.

وسبق للإمارات أن اتخذت إجراءات مشددة بشأن سفر اللبنانيين إلى أراضيها لأسباب سياسية وأمنية، كما منعت مواطنيها في بعض الأحيان من السفر إلى الأراضي اللبنانية، وعمدت إلى تخفيض عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية في لبنان.

وأواخر الشهر الماضي، قال لبنان إنه قد بلغ رسميا من الإمارات بالإفراج عن مواطنيه المحتجزين كافة لدى الدولة الخليجية منذ مارس الماضي.