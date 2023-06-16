إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدن الضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في مدن الضفة المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر، بوقوع 7 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس.

وأوضحت مصادر محلية، أن عدداً من المواطنين أصيبوا بالاختناق، بينهم طفل خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن، شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بأن طفلا أصيب بقنبلة غاز في الظهر، إلى جانب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، جراء قمع الاحتلال المشاركين في المسيرة التي انطلقت عقب أداء الصلاة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن.

وفي كفر قدوم، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وحسب المصادر المحلية، فقد هاجمت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة وأطلقت تجاههم الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 3 منهم بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا.

وكانت المسيرة انطلقت بعد أداء المواطنين صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال "الإسرائيلي بحق شعبنا، ردد خلالها المشاركون الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.