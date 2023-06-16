أعلنت وسائل الإعلام المصرية، اليوم الجمعة 16-6-2023، العثور على أشلاء 3 بريطانيين في مصر بعد نحو 5 أيام من حادث احتراق لنش سياحي بمرسي علم جنوب البحر الأحمر.

وكشفت مصادر طبية مصرية، أنه تم العثور على أشلاء جثث البريطانيين الثلاثة المفقودين في حادث احتراق لنش مرسي علم في البحر الأحمر.

وأوضحت المصادر المصرية، أن الجثث متفحمة تماما وعبارة عن "أشلاء" داخل اللنش، وتم إخطار النيابة للانتقال للمعاينة، فيما وصل اللواء محمد بنداري لمرسي علم لمتابعة الموقف.

ومن جانبها، قررت النيابة نقل الجثث لمشرحة مستشفى الغردقة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة وإجراء تحليل الحامض النووي ومعرفة هويتهم وبياناتهم.

وبينت المصادر أن ثلاث عربات إسعافات كانت متواجدة بمنطقة الشاطئ الذي تم سحب اللنش المحترق إليه.

ويُشار إلى أن المفقودين الثلاثة هم سيدة ورجلان كانوا داخل غرفهم على متن اللنش لحظة اشتعال الحريق.