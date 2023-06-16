إصابتان بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر

أصيب شاب ومصور صحفي بالرصاص الحي، اليوم الجمعة 16-6-2023، وآخرون بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب بالإضافة للصحفي إيهاب العلامي برصاص الاحتلال في الفخذ خلال تغطيته للمواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم نقل المصابين للمستشفى الأهلي في الخليل.

وقالت: "أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني".

وكانت اندلعت في وقت سابق مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمّر شمال الخليل.