الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين ويعيق حركة المواطنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:32 ص
16 يونيو 2023
اقتحام
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اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، عدة قرى وبلدات في محافظة جنين بالضفة المحتلة، وأعاقت حركة المواطنين على حاجز "دوتان".

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: يعبد، وعرابة، وبير الباشا، ومركة، وقباطية، وفقوعة، وبيت قاد، وجلبون، والجلمة، وشنت حملات تفتيش واسعة ومداهمة واسعة، دون تسجيل اعتقالات..

وقالت المصادر: "إن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "دوتان" العسكري أعاقوا حركة المواطنين من وإلى المدينة منذ ساعات الصباح، وفتشوا المركبات ودققوا في البطاقات الشخصية لراكبيها".

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