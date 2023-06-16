الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين ويعيق حركة المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، عدة قرى وبلدات في محافظة جنين بالضفة المحتلة، وأعاقت حركة المواطنين على حاجز "دوتان".

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: يعبد، وعرابة، وبير الباشا، ومركة، وقباطية، وفقوعة، وبيت قاد، وجلبون، والجلمة، وشنت حملات تفتيش واسعة ومداهمة واسعة، دون تسجيل اعتقالات..

وقالت المصادر: "إن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "دوتان" العسكري أعاقوا حركة المواطنين من وإلى المدينة منذ ساعات الصباح، وفتشوا المركبات ودققوا في البطاقات الشخصية لراكبيها".