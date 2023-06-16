الكشف عن ارتباط أمراض الأمعاء بالسكتة الدماغية..!

أظهرت دراسة جديدة أن المصابين بمرض التهاب الأمعاء (IBD) أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية، مقارنة بغير المصابين بهذا المرض.

وحتى الآن لم تثبت الدراسة التي نشرت في مجلة Neurology، أن مرض التهاب الأمعاء يسبب السكتة الدماغية، بل يظهر فقط ارتباطا.

وأوضحت الدراسة، أنه يتسبب مرض التهاب الأمعاء في حدوث التهاب مزمن في الأمعاء، ويشمل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي ومرض التهاب الأمعاء غير المصنف.

كما وجدت أن المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية كانوا أكثر عرضة بنسبة 13% للإصابة بسكتة دماغية لمدة تصل إلى 25 عاما بعد تشخيصهم مقارنة بالأشخاص غير المصابين بمرض التهاب الأمعاء.

وبدوره، قال مؤلف الدراسة جيانغوي صن، الحاصل على الدكتوراه، من معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد: "تظهر هذه النتائج أن المصابين بمرض التهاب الأمعاء وأطبائهم يجب أن يكونوا على دراية بهذا الخطر المتزايد على المدى الطويل، موضحاً أنه قد يكون فحص عوامل خطر السكتة الدماغية والتحكم فيها أكثر إلحاحا لدى المصابين بمرض التهاب الأمعاء".

وقال صن: "ظل الخطر المرتفع للمصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية حتى بعد 25 عاما من تشخيصهم لأول مرة، وهو ما يعادل حالة سكتة دماغية إضافية لكل 93 شخصا مصابا بمرض التهاب الأمعاء حتى تلك اللحظة".

وشملت الدراسة 85006 شخصاً مصاباً بمرض التهاب الأمعاء تم تأكيدها بأخذ خزعة، وتمت مطابقة كل منهم مع ما يصل إلى خمسة أشخاص من نفس سنة الميلاد والجنس ومقاطعة الإقامة الذين لم يكن لديهم إصابة بمرض التهاب الأمعاء، لإجمالي 406987 شخصا.

وخلال المتابعة، أصيب 3720 من المصابين بمرض التهاب الأمعاء بسكتة دماغية، مقارنة بـ 15599 ممن لم يكن لديهم إصابة بمرض التهاب الأمعاء.

وأخذ الباحثون في الحسبان العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة، حيث وجدوا أن المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 13% مقارنة بمن لا يعانون من مرض التهاب الأمعاء.

كما وجدوا أن الخطر المتزايد يرجع أساسا إلى السكتة الدماغية الناتجة عن انسداد تدفق الدم إلى الدماغ، وليس السكتة الدماغية النزفية، وهي سكتة دماغية ناجمة عن نزيف في الدماغ.