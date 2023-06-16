روسيا تعتزم افتتاح مُمثلية لها في القدس المحتلة

أعلنت السفارة الروسية في "تل أبيب"، اليوم الجمعة 16-6-2023، أنها تعتزم إنشاء ممثلية دبلوماسية روسية رسمية في القدس المحتلة.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها: "روسيا الاتحادية وقعت على اتفاقية تسوية وبروتوكولات تابعة لها بشأن توضيح حدود ومساحة قطعة الأرض الروسية في القدس الغربية التي ستقام عليها الممثلية، بمساعدة السفارة الروسية ووزارة الخارجية الإسرائيلية".

أضافت: "إن التوقيع على هذه الوثائق نتيجة لعملية استمرت لسنوات بدأتها وزارة الخارجية الروسية".

وتابعت السفارة: "ننطلق من الافتراض بأن ملكية الأرض المذكورة ستُستخدم، بالتحديد، لبناء مجمع من المباني التي سيتم استخدامها لتلبية احتياجات المكتب الفرعي للقسم القنصلي في السفارة الروسية في إسرائيل".

واعتبرت أن "هذه الخطوة تخدم بشكل كامل مصالح تعزيز ما أسمته بـ"العلاقات الودية متعددة الأوجه" بين روسيا و"إسرائيل"، كما أنها تتماشى مع مسار روسيا في تسوية عادلة في الشرق الأوسط".

وأوضحت أن قطعة الأرض التي تم التوصل إلى تسوية حول ملكيتها تقع عند تقاطع شارعي "الملك جورج الخامس ومعلوت" في مدينة القدس.