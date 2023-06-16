الجيش "الإسرائيلي" يستعد لشن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة 16-6-2023، بأن جيش الاحتلال يستعد لما أسماه "شن حملة عسكرية واسعة" في شمال الضفة المحتلة. على حد قولها.

وقال موقع واي نت العبري التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت: "إن الجيش "الاسرائيلي" يستعد لشن عملية واسعة في شمال الضفة المحتلة، على خلفية تزايد العمليات الفدائية التي ينفذها مقاومون فلسطينيون".

بحسب الموقع العبري، فإنه ستتركز العملية العسكرية في مخيمات اللاجئين في مدينتي جنين ونابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

من جانبهم أكد رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة بأنهم يؤيدون التوجه لعملية ويقولون: "أولادنا يقتلون".

ومن ناحيتها، عبرت الكاتبة في صحيفة يديعوت أحرونوت، ارئيله رينجل هوفمان عن رأيها في العملية العسكرية بقولها: "الحملة العسكرية ليست الحل".

وكانت ذكرت القناة 12 العبرية، أمس الخميس، أن قرار العملية العسكرية لا زال ينتظر الضوء الأخضر من رئيس وزراء كيان الاحتلال بينيامين نتنياهو.