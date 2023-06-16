واشنطن تتهم "الدعم السريع" بارتكاب جرائم في دارفور

ندّدت واشنطن بشدّة، أمس الخميس، بجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بغرب دارفور في السودان، متهمةً قوات الدعم السريع بارتكابها.

وقال متحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة، ماثيو ميلر، في بيان: "إنّ ثمّة ضحايا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قد اتّهموا بشكل موثوق جنود قوّات "الدعم السريع" ومجموعات مسلّحة متحالفة معها، بارتكاب عمليّات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي على صلة بالنزاع".

وأضاف ميلر: "إن الفظائع منسوبة في المقام الأول إلى قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لها".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "إن القوات المسلحة السودانية فشلت في حماية المدنيين، فيما أفادت تقارير بأنها أثارت الصراع من خلال تشجيع التعبئة القبلية".

وأردف ميلر: "إنّ الفظائع التي وقعت اليوم في غرب دارفور ومناطق أخرى هي تذكير مشؤوم بالأحداث المروّعة التي دفعت الولايات المتحدة إلى أن تُحدّد في عام 2004 أنّ إبادة جماعية قد ارتُكِبت في دارفور".