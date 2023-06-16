3 قتلى في إعصار تورنادو في تكساس

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 100 آخرين بإعصار "تورنادو" ضرب مدينة بيريتون في ولاية تكساس الأمريكية الخميس.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في بيريتون، بول داتشر: "للصحفيين إن 3 أشخاص قتلوا في العاصفة التي اجتاحت المنطقة بعد ظهر الخميس، موضحا أن شخصا واحدا على الأقل قتل في ساحة للمنازل المتحركة تلقت "ضربة مباشرة" من الإعصار.

وأكد المسؤول المحلي، أن ما لا يقل عن 30 منزلا متحركا تضررت أو دمرت جراء الإعصار.

وفي الإطار، أشارت تقارير إلى أن التورنادو دمر أبراج اتصالات في بيريتون، كما أدى إلى انقطاعات للتيار الكهربائي، تاركا حوالي 50000 مستهلك بلا كهرباء في تكساس وولاية أوكلاهوما المجاورة.

ومن جانبه، قال مسؤول من مستشفى محلي للصحفيين: "إن مؤسسته اضطرت للعمل بمساعدة مولدات كهرباء."