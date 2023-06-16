اكتمال وصول حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة

اكتمل وصول حجاج قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة 16-6-2023، إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحاج لهذا العام والبالغ عددهم 2921 حاج وحاجة موزعين على أربع فنادق في تجمع سكني واحد.

وقال محمد سلامة مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف: "إن جميع حجاج المحافظات الجنوبية وصلوا إلى مكة المكرمة بسلامة الله وهم بخير وبصحة جيدة ولم يسجل أي حادث عارض وأدوا مناسك عمرة القدوم على أكمل وجه".

وأضاف سلامة: "إن بعثة الحج الفلسطينية بناءاً على توجيهات سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية قد سخرت جميع لجانها لخدمة الحجاج لاسيما الوعاظ والمرشدين والإداريين الذين رافقوهم من مطار الملك عبد العزيز في جدة إلى أماكن سكناهم في مكة المكرمة".

وأوضح أنه تم تجهيز مقران للبعثة الطبية في كل من فندق يوسف العبد الكريم والقصر العربي مجهزة بالأدوية والمعدات الطبية كما تم إعداد جدول لدوام الأطباء والممرضين ووضع رقم للتواصل المرضى مع الأطباء في حالات الطوارئ.

وأشار سلامة إلى أنه باشرت بعثة الحج فور وصولها بتوفير حافلات لنقل الحجاج إلى الحرم المكي؛ لأداء الصلوات ذهابا وإيابا كما وفرت حافلات لنقل الحجاج فور وصولهم الفندق إلى الحرم لأداء عمرة القدوم.

يشار إلى أن قوافل حجاج قطاع غزة انطلقت، فجر الثلاثاء الماضي، واستمرت لمدة أربع أيام.