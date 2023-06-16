محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال الطالبة ليان كايد

مددت محكمة "إسرائيلية"، مساء أمس الخميس، اعتقال الطالبة في جامعة بير زيت، ليان كايد، لمدة 8 أيام للتحقيق حتى يوم الخميس المقبل، حيث لا تزال ممنوعة من لقاء محاميها منذ اعتقالها في الـ 7 من يونيو الجاري.

والطالبة ليان كايد هي منسقة للائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة"، وتُكمل دراساتها العليا "الماجستير" في التنمية المجتمعية من جامعة بير زيت.

وبدورها، قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان: "إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر الأربعاء 7/6/2023 طالبة الدراسات العليا في جامعة بير زيت، ليان كايد، وذلك بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله وتفتيشه وتخريب محتوياته".

وأضافت المؤسسة: "كما قامت القوة المقتحمة بمصادرة أجهزة حاسوب وهاتف من المنزل، فيما جرى نقل ليان للتحقيق في مركز تحقيق سجن "عوفر"، وصدر بحقها أمر منع من لقاء محاميها".

جدير ذكره أن الطالبة ليان كايد أسيرة محررة، اعتُقلت في العام 2020 وقضت محكوميتها البالغة 16 شهرا بعد أن قُدمت بحقها لائحة اتهام تتعلق بعملها النقابي والطلابي داخل الجامعة.