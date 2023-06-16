بالصور آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:57 ص
16 يونيو 2023
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أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة 16-6-2023، صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر مقدسية، أدى آلاف المواطنين من مختلف المناطق في الضفة والداخل المحتلين صلاة الفجر باحات المسجد الأقصى المبارك.

وتأتي هذه الحشود لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى، ضمن حملة "الفجر العظيم" التي تسعى للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك.

وبالرغم من العراقيل والحواجز التي وضعتها قوات الاحتلال في وجه المصلين من مختلف المناطق في أحياء المدينة المقدسة؛ إلا أن الآلاف استطاعوا الوصول للأقصى والصلاة فيه.

ويُشار أن العديد من الدعوات صدرت من هيئات مقدسية للحشد والرباط وأداء الصلوات في المسجد الأقصى؛ لمنع محاولات الاحتلال لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً والتي زادت وتيرتها مؤخراً من خلال زيادة اقتحامات المستوطنين وأدائم للصلوات التلمودية.

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