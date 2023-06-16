زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية

أفاد فرع كامتشاتكا الأقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الجمعة 16-6-2023، بتعرض شبه الجزيرة أقصى شرق روسيا لهزات أرضية.

وقال الفرع في بيان له: "وقع زلزال بقوة 4.5 درجة في خليج كامتشاتكا قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا، ولم يشعر سكان المنطقة بهذه الهزات الأرضية".

وأضاف: " تفيد المعطيات بوقوع الزلزال بعد ظهر يوم 16 يونيو، بقوة بلغت 4.5 درجة، والمسافة إلى أقرب مركز سكني – أوست كامتشاتسك هي 88 كيلومترا، ووقعت بؤرة الهزات الأرضية على عمق 57 كلم".

وبدورها، أعلنت المديرية العامة لحالات الطوارئ في الإقليم، أن سكان شبه الجزيرة لم يشعروا بالهزات الأرضية المذكورة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار مادية أو إصابات.

وأكدت المديرية، على عدم وجود خطر حدوث تسونامي في المنطقة نتيجة هذه الهزات.