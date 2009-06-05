عباس يبحث مع كتلة "فتح" الإجراءات المطلوبة لـ "استعادة غزة"

فلسطين اليوم – رام الله

استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مساء أمس الخميس (4/6)، أعضاء كتلة حركة "فتح" البرلمانية، ووزراء حركة "فتح"، الذين قرروا الانضمام إلى الحكومة الجديدة بعد قرار مقاطعتها قبل نحو أسبوعين.وقال عزام الأحمد، رئيس كتلة "فتح" البرلمانية: "تطرقنا خلال اللقاء إلى الإجراءات المطلوبة لاستعادة غزة إلى حضن الوطن، وإنهاء الانقسام"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه تم بحث متابعة العلاقة بين النواب والحكومة، "بحيث لا يكون غياب المجلس التشريعي الناجم عن الانقسام سببا في عدم الرقابة ومتابعة عمل الحكومة".

وأضاف في تصريح صحفي له: "تحدثنا عن الرقابة على الحكومة (حكومة سلام فياض) في ظل غياب المجلس التشريعي نتيجة الانقسام، من خلال فرق العمل الموجودة بالمجلس التشريعي، ومتابعة برنامج الحكومة وتنفيذه بالتفاهم مع المجلس التشريعي، خاصة فيما يتعلق في قطاع غزة".

وكان أدى اليمين القانونية، أمام رئيس السلطة، كل من ربيحة ذياب وزيرة لشؤون المرأة، وعيسى قراقع وزيراً لشؤون الأسرى والمحررين، وكلاهما من حركة "فتح".