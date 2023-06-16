أوكرانيا تكشف عن إصابة رئيس استخباراتها بقصف روسي

كشفت أوكرانيا، اليوم الجمعة 16-6-2023، عن إصابة رئيس استخباراتها بجروح خطيرة في هجوم روسي استهدف العاصمة كييف مؤخراً.

وبحسب مصادر في الاستخبارات الأوكرانية، فقد أصيب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، خلال هجوم صاروخي روسي على مقر مديرية الاستخبارات الرئيسة في كييف.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه يتم علاج بودانوف في مستشفى بوندسفير في برلين حالياً.

وبدورها، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن موظف في وكالات إنفاذ القانون الروسية، أنه وفقاً للمعلومات التي تلقتها قوات الأمن الروسية من مصادر في مديرية الاستخبارات الرئيسة في أوكرانيا، فإن كيريل بودانوف أصيب خلال غارة روسية على مبنى مديرية الاستخبارات، الواقع في جزيرة ريبالسكي في كييف، صباح الـ 29 من أيار/مايو" الماضي.