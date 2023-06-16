استطلاع "إسرائيلي": غانتس يحقق رقماً قياسياً في شعبيته وتراجع كبير لنتنياهو

أظهر استطلاع للرأي في "إسرائيل"، اليوم الجمعة 16-6-2023، تحقيق حزب بيني غانتس رقماً قياسياً في شعبيته، مقابل تراجع كبير لحزب "الليكود" برئاسة رئيس وزراء كيان الاحتلال بينيامين نتنياهو.

وبحسب استطلاع للراي أجرته صحيفة معاريف العبرية، تبين أن حزب "المعسكر الرسمي" برئاسة غانتس سيحصل على 32 مقعداً، مقابل انهيار "الليكود" برئاسة نتنياهو وسيحصل على 24 مقعداً.

وحول الشخص الأكثر ملائمة لرئاسة الحكومة، حصل غانتس على 47% من الأصوات في حين حصل نتنياهو على 37%.

كما أظهر الاستطلاع أن "حزب العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي لن يجتاز نسبة الحسم اللازمة لدخول "الكنيست".

وأشار إلى أن الائتلاف الحكومي الصهيوني الحالي سيحصل على 50 مقعدا بدلاً من(64)، فيما ستحصل المعارضة مع القوائم العربية على 70 مقعداً.