كشف ملابسات مقتل مواطن في نابلس

كشفت الشرطة الفلسطينية في نابلس، مساء أمس الخميس، ملابسات مقتل مواطن وقبضت على شقيقه لقيامه باطلاق النار عليه بالخطأ مما أدى إلى مقتله.

وقال العقيد لؤي إرزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة: "وصلت إشارة لغرفة عمليات الشرطة تفيد بأن شخصا يبلغ من العمر 27 عاماً وصل للمستشفى مصاباً بعيار ناري في صدره ووصفت اصابته بالبليغه وحالته بغير المستقره وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً."

وأضاف إرزيقات: "على الفور باشرت شرطة المباحث العامة البحث والتحري وجمع الادله حتى حصرت الاشتباه بشقيقه وقبضت عليه، وبسماع أقوال المشتبه فيه أفاد أنه قام بإطلاق النار على شقيقه وإصابته بالخطأ .

وأكد على أن الشرطة أعلمت النيابة العامة وقررت الأخيرة التحفظ على الجثة وإحالتها لمعهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية لإجراء الصفة التشريحية واستكمال الإجراءات القانونية.

وناشد إرزيقات المواطنين بالابتعاد عن استخدام الاسلحة النارية في المناسبات وعدم العبث بها او حتى اقتنائها لما تشكله من تهديد على حياتهم.