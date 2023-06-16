كيف جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات في الأسواق اليوم الجمعة 16-6-2023؟

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في الأسواق، اليوم الجمعة 16-6-2023، تراجع طفيف على أسعار صرفها، في ظل حالة من التذبذب شهدتها خلال الأيام الماضية.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كافة النحديثات التي تطرأ على أسعار صرف الدولار، وأي تغيير يطرأ غليها تبعاً للأسواق العالمية.

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، وباقي العملات في الأسواق، اليوم الجمعة 16-6-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.55

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.01

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.89

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 0.12