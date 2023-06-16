الطقس: أجواء صافية وارتفاع على درجات الحرارة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:12 ص
16 يونيو 2023
أجواء حارة في فلسطين-الطقس.jpg
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 16-6-2023، أن يكون الجو صافيا بوجه عام و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام ودافئاً، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت:2023-06-17

يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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