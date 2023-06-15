سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية بالاسواق اليوم الجمعة 16-6-2023

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 16-6-2023 ، ويمكن لكم الآن التعرف على هذه الأسعار الجديدة بكل أريحية تامة وبمجرد المواصلة في متابعة ما يلي من هذه المقدمة سوف تتوفر لديكم أسعار المعدن الأصفر الثمين في التعاملات الفورية ويترتب عليكم الان في المتابعة الكاملة حتى السطر الأخير ، وقبل ان نبدأ نذكر الجميع في ان فريق فلسطين اليوم يقوم باعداد مثل هذه المقالات يوميا حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها .

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 16-6-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 494,000، ومبيع: 500,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 500,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 494,000 ، مبيع: 500,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 500,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 489,000 ، مبيع: 491,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 492,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 489,000 ، مبيع: 491,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 492,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

اسعار الذهب في سوريا اليوم

سعر الذهب في سوريا عيار 21

كما وشاهد متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 548,571 وشراء 556,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 502,857 وشراء 510,190 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 480,000 وشراء 487,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 411,429 وشراء 417,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 320,000 وشراء 324,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 274,286 وشراء 278,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,060,571 وشراء 17,309,371 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,840,000 وشراء 3,896,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 548,571,429 و شراء 556,571,429 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي شرح بها فريق الموقع حول تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 16-6-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .