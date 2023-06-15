دعاء يوم عرفة مكتوب ومستجاب 2023 - ادعية يوم عرفة قصيرة وطويلة

دعاء يوم عرفة مكتوب ومستجاب 2023 ، وقام فريق فلسطين اليوم على وجه السرعة في اعداد هذه المقالة التي نوضح من خلالها كافة التفاصيل التي توضح لكم اجر هذا اليوم العظيم الذي يصعد فيه ملايين الحجاج إلى جبل عرفة كما ويعكف الملايين من المسلمين على صيامه لنيل اجره والتقرب الى الله عزوجل كما يتم بث شعائر هذا اليوم أي صعود الحجاج على الجبل بث مباشر على العديد من القنوات السعودية وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في متابعة ما يلي :

تحميل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

وبعد هذه المقدمة على الفور وضعنا لكم رابط تحميل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان مستجاب وهو الآتي :

أولا: في الدعاء الأول : اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه محمد – صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله.

ثانيا: في الدعاء الثاني : اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نور وفوقنا نورا ومن تحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نور واجعل لنا نورا.

ثالثا: في الدعاء الثالث : اللهم انا نسألك الفوز في العطاء والقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء

رابعا: في الدعاء الرابع : اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك

خامسا: في الدعاء الخامس : اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك

سادسا: في الدعاء السادس : اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع ل أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك، أو أن ينزل بي سخط لك العتبى حتى ترضى.

تحميل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان بصيغة PDF

ويمكن لكم الان التعرف على رابط تحميل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان مستجاب بصيغة PDF ويترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــا .

ادعية يوم عرفة

فضل يوم عرفة

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل تحميل دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان مستجاب بصيغة PDF نود ان نشير لكم الى فضل صيام يوم عرفة وهو الآتي: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ".