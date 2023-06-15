الكشف عن ملابسات جريمة قتل مواطنة في نابلس

كشفت شرطة محافظة نابلس، اليوم الخميس، ملابسات مقتل مواطنة (60 عاما)، أثناء بحثها ومتابعتها لملابسات سرقة مصاغها الذهبي و64 ألف دينار من حسابها البنكي.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إنه وخلال متابعة إدارة المباحث العامة بشرطة محافظة نابلس لشكوى من قبل أحد المواطنين ومفادها فقدان مصاغ ذهبي من منزل تسكن به شقيقتاه بعد وفاة إحداهما مطلع الشهر الحالي، وأثناء السير في إجراءات البحث والتحري تبين وجود سحوبات مالية متلاحقه خلال فترات زمنية متقاربة من حساب شقيقته المتوفاة، وذلك باستخدام بطاقة الصراف الآلي، وأنه خلال التحريات تم الاشتباه بعاملتين كانتا تقومان بأعمال الرعاية الصحية والخدمات المنزلية.

وأضاف أنه تم إحضار العاملة الأولى أثناء وجودها في نابلس، والأخرى تم إحضارها بالتعاون مع شرطة محافظة الخليل بعد اختفاء آثارها منذ ثلاثة أيام، وبسماع أقوالهما أفادتا بحقن المواطنة المتوفاة بجرعات من مادة طبية ومواد مخدرة بقصد قتلها واستكمال أعمال السرقة، وأن هناك آخرين قدموا لهما العون لارتكاب الجريمة، وقد تم إحضارهما وتوقيفهما.

وبيّن ارزيقات أنه تم استصدار مذكرة تفتيش من نيابة طوباس وبالتعاون مع شرطة محافظة طوباس، وقد تم تفتيش منزل إحداهما وضبط جزء من المصاغ والأموال المسروقة.

وأشار إلى أنه تمت إحالة محضر الاستدلال للنيابة العامة، التي بدورها أصدرت قرارا لاستخراج جثمان المتوفاة وإحالته إلى معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية لاستكمال إجراءات التحقيق.