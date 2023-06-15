مركز فلسطين: ارتفاع اعداد سفراء الحرية الى (119) طفلاً

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الخميس15/6/2023م "إن الأسير سامر محمد أبو كويك (45 عامًا) من مدينة رام الله، رُزق بمولود ذكر عبر النطف المحررة اطلق عليه اسم "براء" بذلك يرتفع عدد أطفال سفراء الحرية الى (119) طفلاً .

وأوضح مركز فلسطين في تصريح صحفي، أن الأسير " ابوكويك" أحد عمداء الاسرى في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ 10 يونيو 2002 وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد 3 مرات، وكان عانى من ظروف صحية صعبة، عام 2016 بسبب أوضاع الاعتقال القاسية، وخضع لعملية جراحية في الأمعاء، وتم استئصال جزءًا منها ويتعرض للإهمال الطبي.

بدوره، بين الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أن عدد الاسرى الذين خاضوا تجربة الإنجاب عبر النطف ارتفع الى 77 اسيراً، وأن غالبيتهم وعددهم 57 من سكان الضفة الغربية، و13 اسيراً من قطاع غزة، و6 من أسرى القدس، وأسير واحد من أراضي 48 وهو الأسير المريض وليد دقة، وإن 23 اسيراً منهم أنجبوا توائم، بينما 9 أسري كرروا التجربة مرة أخرى، وأنجبوا أطفالا عبر تحرير النطف.

وقال" الأشقر" أن صراع البقاء لا يزال مستمراً داخل السجون، وكل حين يسجل الاسرى انتصارات جديدة على السجان ويبدعون في إيجاد السبل الكفيلة بخلق سفراء جدد للحرية من قبور الزنازين رغم إجراءات الاحتلال الأمنية الذي تحاول منعهم.