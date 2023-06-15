ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات المخزونات الأمريكية

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية، والتي خالفت التوقعات في ظل استمرار المخاوف بشأن آفاق الطلب.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.14% إلى 72.63 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 0.10% إلى 77.03 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء تراجعا في مخزونات النفط في الولايات المتحدة، على عكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون البنزين خلال نفس الفترة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط انخفضت بمعدل 500 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الـ 2 من يونيو الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع 1.022 مليون برميل.