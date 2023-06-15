موقع عبري: "إسرائيل" تقدم احتجاجاً لروسيا.. لهذا السبب..!

أفصح رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس 15-6-2023، أن حكومته قدمت احتجاجاً للحكومة الروسية بسبب تعاونها عسكرياً مع إيران.

جاء ذلك خلال اجتماع مغلق لما تسمى بـ"لجنة الخارجية والأمن في الكنيست"، الثلاثاء الماضي.

ونقل موقع واللا العبري عن نتنياهو قوله: "إن "إسرائيل" قدمت احتجاجا للحكومة الروسية حول التعاون العسكري بين روسيا وإيران في ظل الحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤولون "إسرائيليون": "لقد أوضح نتنياهو أن حكومته عبرت عن قلقها من تزويد روسيا أسلحة متطورة "لإيران.

يشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" رفضت تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، منذ الغزو الروسي، بالرغم من ضغوط أميركية وأوروبية.

ويتخوف كيان الاحتلال "الإسرائيلي" من أن يؤدي تقديم مساعدات كهذه لأوكرانيا إلى دفع روسيا لتقييد الغارات "الإسرائيلية" ضد الأهداف الإيرانية في سوريا.