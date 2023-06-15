"عصير طبيعي" يقلل خطر الإصابة بالنوبة القلبية.. ما هو؟

أظهرت دراسة طبية، أُجريت مؤخراً، أن عصير الشمندر يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية، وهي المرض القلبي الحاد المهدد للحياة.

ووفقاً للدراسة، وجد الباحثون أن شرب 70 مل فقط في اليوم من عصير الشمندر يخفض النوبات القلبية أو غيرها من المضاعفات إلى النصف في المرضى الذين لديهم دعامة "الريسّور"، وهو جهاز على شكل أنبوب يوضع في الشرايين التاجية التي تزود القلب بالدم بغرض إبقاء الشرايين مفتوحة في 6 أشهر.

وقال الباحثون: "إن العصير المعروف بفعاليته في خفض ضغط الدم، يحتوي على النترات، التي تساعد على "توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

ومن جانبه، قال كريشناراج راثود، من جامعة كوين ماري في لندن: "أحبَّ مرضانا كون علاجهم منتجا طبيعياً تماماً وليست له آثار جانبية كبيرة".

وأضاف: "سننتقل بهذا إلى المرحلة التالية من التجارب على أمل أن يصف الأطباء قريبا عصير الشمندر لضمان استمرار الدعامات لفترة أطول".